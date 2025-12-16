В свердловских аптеках закончилась вакцина от гриппа. Уровень заболеваемости растет

В аптеках Свердловской области фиксируется нехватка вакцин от гриппа. Об этом заявил главный эпидемиолог регионального минздрава Александр Харитонов.

"Сегодня нет возможности населению купить вакцину в аптеке, не все вакцины можно купить, также и предприятиям, учреждениям это создает определенные сложности", - заявил он в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

По его словам, это одна из причин, почему вместо планируемых 65% свердловчан от гриппа удалось вакцинировать только 54% или 2 млн 238 тыс. человек. Неудивительно, что количество заболевших продолжает расти - только за последнюю неделю было зарегистрировано 48 тыс. новых случаев, что на 13,8% выше средних многолетних показателей. Еще одной причиной заболеваний является теплая погода этой осенью и зимой.

"Заболеваемость гриппом началась раньше гораздо. Этому способствовали метеоусловия: мы неделю назад только ощутили, что такое снег и мороз. Это тоже способствовало распространению острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа", - отметил Харитонов.

При этом, ни в Свердловской области, ни в России пока не зарегистрирован штамм гонконгского гриппа. По словам эпидемиолога, сегодня мы видим только те штаммы, которые заложены в вакцины, используемые для вакцинации населения.

"Это все было спрогнозировано, рассчитано. Еще раз подтверждаю: болеем мы не гонконгским гриппом, болеем мы просто гриппом. В этом году пока нет необычных типов вируса", - добавил Харитонов.