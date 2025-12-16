В Госдуме готовят законопроект о безопасном питании в школе

Депутаты Госдумы разработали законопроект о безопасном питании в школах, согласно которому предлагается сократить с 30 до 5 дней срок рассмотрения обращений родителей по факту пищевого отравления ребенка в школе. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании президиума Совета законодателей.

Яровая считает, что надо подумать о приоритете местных производителей при закупке питания в школах, чтобы пища не доставлялась в школу издалека. Нужно исключить из питания консерванты. Также необходимо учесть вопрос профилактики болезней желудочно-кишечного тракта, которые зарабатываются в школе. Еще нужно сформировать рабочую группу по созданию в школах специализированного противоаллергенного меню.

Роспотребнадзор отчитался, что заболеваемость школьников гастритом и дуоденитом в 2025 году снизилось на 3% по сравнению с прошлым годом, а количество болезней органов пищеварения - на 2%. Однако министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что почти 500 тысяч российских детей страдают ожирением.

В настоящее время каждый четвертый ребенок имеет заболевание органов пищеварения. Одной из главных причин является неправильное питание школьников.