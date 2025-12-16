16 Декабря 2025
Наука и техника Омская область
Фото: Вячеслав Крузман

Виталий Хоценко: Пятая часть экономики Омской области – это высокотехнологические и наукоемкие отрасли

Омская область значительно укрепила позиции в рейтинге Минобрнауки РФ. Регион поднялся сразу на 7 пунктов и теперь по итогам прошлого года занимает 12 место в стране. Об этом сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Вячеслав Крузман

Глава региона пояснил, что регион по праву стал одним из лучших субъектов Российской Федерации в научно-технологической сфере по результатам рейтинга, ежегодно формируемого экспертами под эгидой Министерства науки и высшего образования России. Рейтинг является инструментом оценки эффективности деятельности региональных органов власти в части развития эффективной среды для ведения наукоёмкого бизнеса, создания условий для научной и исследовательской деятельности. 

На данный  момент высокотехнологичные и наукоемкие производства составляют около 20% экономики Омской области.

Губернатор подчеркивает, что развитие науки и технологий - стратегический приоритет в социально-экономическом развитии региона.

(2025)|Фото: Вячеслав Крузман

«Омская область вошла в число лучших субъектов страны научно-технологической сфере. Наш регион поднялся на семь позиций вверх, заняв 12 строчку в России по итогам 2024 года. Пятая часть экономики Омской области – это высокотехнологические и наукоемкие отрасли. Наука и технологии для нашего региона — стратегическое направление, развивать которое мы продолжим», — отметил Виталий Хоценко.

Глава Омской области поблагодарил заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и Миноборнауки страны во главе с Валерием Фальковым за поддержку, оказываемую региону.

виталий хоценко, миноборнауки, рейтинг, высокотехнологичные производства


