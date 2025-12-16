В Мьянме похищены трое россиян

Трое граждан России похищены в Мьянме. Возможно, речь идёт о том, что они должны будут работать в мошеннических call-центрах.

"С целью оперативного поиска и оказания помощи российским гражданам посольство поддерживает контакт с местными органами власти", - сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России в Мьянме.

В начале октября россиянка освобождена из рабства, в котором пребывала в Мьянме. В различных странах действует транснациональная преступная сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, под предлогом трудоустройства в Таиланде. Некоторых россиян после "онлайн-собеседования" приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля.

Жертвой такой схемы стала россиянка по фамилии Очирнимаева, которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя". Позже её насильно перевезли Мьянму, где она стала сотрудницей нелегального call-центра. В итоге она освобождена, сейчас находится в России.