МИД: Среди жертв теракта в Сиднее есть россияне

Среди погибших в теракте на пляже в Сиднее есть россияне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, жертвы постоянно проживали в Австралии.

"Решительно осуждаем варварское нападение экстремистов, в результате которого 15 невинных граждан, в том числе десятилетняя девочка, были убиты, десятки получили ранения", - говорится в заявлении.

14 декабря два человека открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Погибли 16 человек, в том числе один из нападавших. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Полиция и власти штата рассматривают стрельбу на пляже как террористический акт. По данным Life, пара из Сочи покинула пляж Бонди в Сиднее незадолго до начала стрельбы.