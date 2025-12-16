Верховный суд обязал выплатить компенсацию за гибель на сборах при мобилизации

Верховный суд РФ постановил выплатить компенсацию родственникам мобилизованного, умершего на военных сборах. Сообщается, что тем самым ВС защитил права родных.

В октябре 2022 года житель Кузбасса Павел Романтеев был призван на военную службу по мобилизации. На время обучения их разместили в брезентовых палатках при наружной температуре воздуха -40 градусов. Он заболел заболел пневмонией и вскоре скончался. При этом Министерство соцзащиты населения Кузбасса отказало в назначении социальной помощи, аргументировав это тем, что нет документа, что умерший участвовал в СВО.

Родные подали в суд, который удовлетворил требование, так как командование представило документы о том, что смерть военнослужащего была связана с исполнением обязанностей военной службы. Но апелляция и кассация отменили это решение, сославшись на заключение военно-врачебной комиссии, которая нашла формулировку, позволяющую оставит семью без выплаты. Там написали, что заболевание, приведшее к гибели, было получено "в период военной службы", но это не военная травма.

Только ВС, рассмотрев жалобу, указал, что апелляционная и кассационная инстанции неправильно применили законодательство, регулирующее правовой статус военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации. Также не были учтены установленные судом первой инстанции юридически значимые обстоятельства по делу.