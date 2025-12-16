Свердловчанка погибла на Бали во время наводнения

Уроженка Свердловской области погибла во время наводнения на острове Бали. Девушку унесло паводком прямо на скутере.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу полиции округа Бадунг Арифа Батубару, 30-летняя Ксения предположительно, пыталась проехать затопленный участок, но потеряла управление. Вместе со скутером ее отнесло под мост. Полиция уже провела все необходимые процедуры и скоординировала действия с соответствующими ведомствами и консульской службой.

В полиции также добавили, что наводнения стали результатом сильных дождей на Бали 13 и 14 декабря. Особенно сильно досталось городу Денпасар и району Бадунг.

Также удалось выяснить, что погибшая является уроженкой Ревды (Свердловская область). Как передает местное издание "Ревдинский рабочий", после поступления в институт Ксения переехала в Санкт-Петербург. Уже вторую зиму она работала на удаленке, находясь на Бали. Сейчас родственники девушки собирают деньги для транспортировки и дальнейшего захоронения тела.