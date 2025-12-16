Богатых россиян призвали платить налоги в бедных регионах РФ

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой, согласно которой обеспеченные россияне могут помочь малым городам, сменив налоговую регистрацию.

Вместо Москвы или Санкт-Петербурга он предлагает им регистрироваться в небогатых регионах, чтобы платить там НДФЛ и налоги на доходы от вкладов и дивидендов. Эта идея развивает практику "добровольных взносов" в муниципальные бюджеты, которая, по словам депутата, уже существует в ряде городов.

Перевод налоговой регистрации, как считает парламентарий, позволит привлекать в бюджеты малых городов значительные и регулярные средства для решения социальных проблем, сообщает "Абзац".

Ранее стало известно, что власти Петропавловска-Камчатского официально разрешили зачислять в бюджет города "добровольные взносы" жителей. Жертвовать можно любые суммы, но только в безналичной форме.