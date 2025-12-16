Финансирование научных разработок в России рухнуло ниже уровня 1990-х

Расходы России на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на НИОКР после начала спецоперации достигли самой низкой отметки в современной истории.

Об этом говорится в докладе "Российская экономика: вызов брошен". Данные приводит главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. В 2023 году они составили менее 1% ВВП, что на четверть ниже пиковых значений середины 2000-х годов (1,3% ВВП) и даже уступает уровню кризисных 1990-х. Эксперт указывает на сохраняющуюся глубокую зависимость от импорта технологий. Россия ежегодно тратит на зарубежные разработки и ноу-хау до 2% ВВП, оставаясь чистым импортером. Доля наукоемкого сектора в экономике (22%) почти втрое ниже, чем в США и Евросоюзе.

Несмотря на усилия по импортозамещению, в высокотехнологичных отраслях прогресс идет медленно. Объем импорта оборудования вдвое превышает добавленную стоимость всего российского машиностроения. Производство многих отечественных продуктов по-прежнему критически зависит от иностранных комплектующих и сырья. Это, по мнению Клепача, делает экономику крайне уязвимой и не завершившей качественный технологический переход.

