16 Декабря 2025
Политика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Сдерживание цен на социально-значимые продукты в Костромской области стало результатом системной работы

На данный момент в Костромской области функционирует 370 магазинов сетевой торговли, сообщили в департаменте экономического развития региона. Доля этих торговых объектов составляет на рынке 34,8%. Важно отметить, что по основным позициям социально-значимых товаров торговая наценка в них не превышает 10%, а в части товаров стремится к нулю.

Сдерживание цен на продукты стало следствием заключения соглашений с торговыми предприятиями, которые были подписаны тремя крупнейшими региональными торговыми сетями, представленными в большинстве районов региона: «Высшая лига», «Десяточка», «Гулливер» и три магазина у дома в муниципальных образованиях. Соглашения были подписаны после встречи губернатора Сергея Ситникова с руководителями сетей.

Также по решению губернатора в Костромской области сельхозпроизводителям доступно льготное кредитование. При этом важной составляющей в процессе сдерживания инфляции является то, что на полках магазинов широко представлен ассортимент костромских производителей. Кроме того, продукты местного производства активно предлагают жителям региона объекты нестационарной торговли, постоянно проводятся сотни сезонных ярмарок, на которых население может приобрести овощи по ценам ниже, чем в магазинах.

С 2024 году у владельцев автолавок появилась возможность компенсировать до 50% затрат на ГСМ. Предприниматели имеют возможность получать льготный региональный займ под 1% годовых на срок до 3 лет для приобретения автолавок, использование которых позволяет обеспечивать жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости.

Магазин продуктов(2023)|Фото: Накануне.RU

Ведущие предприятия пищевой промышленности региона активно участвуют в программе «Производительность труда» в рамках нацпроекта « Эффективная и конкурентная экономика». Участие в программе позволяет оптимизировать затраты, обеспечивать рост производительности труда, соответственно, сохранять отпускную цену на конкурентном уровне.

В результате реализации комплекса всех этих мер в течение 10 месяцев текущего года в Костромской области удалось в частности сохранить цены меньше инфляции на молоко пастеризованное, муку пшеничную, масло подсолнечное, свинину, соль, курицу, чай черный. Отмечено рекордное снижение цен на яйцо куриное на 22,2%. Цены на овощи «борщевого набора» снизились - на капусту на 42,2%, на лук репчатый – на 35,7%, на картофель – на 30,4%, на свеклу столовую – на 21,3%, на морковь – на 11,1%. Также фиксируется снижение цен на вермишель, крупу гречневую, масло сливочное, пшено, рис, сахарный песок.

Губернатор ставит задачу профильным ведомствам региона продолжить работу по заключению соглашений с торговыми сетями и магазинами и наращивать объемы производства местных товаров.

«Изменение опережающей цены идет по тем товарам, которые не производятся на территории Костромской области. Поэтому одна из основных задач на следующий год – это наращивать объем производства местных товаров у нас в регионе. И также прошу обратить внимание профильные ведомства, антимонопольную службу на возможные факты необоснованного увеличения цен в связи с переходом ряда предприятий малого и среднего бизнеса с 1 января 2026 года на уплату НДС. Прошу своевременно на это реагировать», - обратился к участникам совещания заместитель губернатора Александр Свистунов.

Теги: цены на товары первой необходимости, инфляция, магазины, костромские производители продуктов


