Тюменцу грозит пожизненное по делу об убийстве родителей

В Тюмени 35-летнегму горожанину грозит пожизненное. Ему вменяют убийство родителей.

У него были долги перед банками. По версии следствия, злоумышленник желая получить в наследство недвижимость и продать её, убил своих отца и мать. В прениях государственное обвинение поддержал прокурор Тюменской области Александр Попов.

"Прошу назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - цитирует Попова пресс-служба прокуратуры Тюменской области.