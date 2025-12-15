15 Декабря 2025
Экономика Владимирская область
Фото: Денис Мельниченко

На площадке Владимирского инвестиционного конгресса было заключено 15 соглашений

Из заключенных на Владимирском инвестиционном форуме соглашений 11 являются инвестиционными, общая сумма которых составляет около 18 млрд рублей. Предполагается, что в результате их реализации в регионе будет создано порядка 900 рабочих мест.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

Так, соглашение с компаниями «Пром-сервис» и ООО «Санвилл (рус)» предполагает создание производственного комплекса огнеупорных материалов в Судогодском округе. Вплоть до 2031 года планируется инвестировать 8 млрд рублей. Проектная мощность планируется на уровне 20 тысяч тонн огнеупорных материалов в год с созданием 150 рабочих мест.

«Мы шли к этому соглашению два года, вели переговоры с зарубежными партнёрами. Организовать производство огнеупоров в регионе – очень важно для дальнейшего развития стекольной отрасли – одной из опорных для нас», – подчеркнул Губернатор Александр Авдеев.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

Также было подписано соглашение с консорциумом девелоперов «МАРМАКС» и «Брусника» по совместной комплексной застройке в Доброграде. Здесь будут возведены новые жилые кварталы при одновременном развитии инженерной, транспортной, общественно-деловой и социальной инфраструктуры.

Задача подписанного с Вольгинским заводом литьевых пластмасс состоит в создании индустриального парка «Покров». Планируется произвести в проект в 2025 – 2027 годах 500 млн рублей инвестиций с созданием в последующем 40 новых рабочих мест.

Также в Покрове еще одним соглашением предусматривается осуществить развитие производства импортозамещающих фармацевтических препаратов. Компания «Эллара» планирует в течение 2026 – 2029 годах увеличить мощности предприятия и расширить номенклатуру продукции. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей с созданием 200 новых рабочих мест. Мощность производства, согласно плана, вырастет до 350 млн ампул в год.

В промышленном технопарке «Столетов» компания «Бэст-мебель» намерена разместить производство корпусной мебели. Инвестор намерен в 2025 – 2029 годах вложить в проект около 1,5 млрд рублей и создать 60 новых рабочих мест.

Кроме того, в технопарке, согласно подписанного с индивидуальным предпринимателем Игорем Хведуком, планируется начать производство парфюмерии и косметики. Инвестиции в проект составят в 2025 – 2030 годах 700 млн рублей с созданием 85 новых рабочих мест. Проектная мощность производства планируется на уровне 7 млн диффузоров в год.

Компания «ОптимасмАрт» в техопарке "Столетов намерена организовать производство комплектующих для типографий. Инвестор вложит с 2025 по 2030 год ориентировочно 500 млн рублей, будет создано не менее 75 рабочих мест. Проектная мощность производства составит 25 тысяч кв. м печатных форм в год.

«Реализация новых проектов станет следующим шагом в развитии промтехнопарка «Столетов», подтверждая его востребованность у инвесторов», – подчеркнул Александр Авдеев.

В Киржачском муниципальном округе планируется создание двух производственных площадок. Компания «ЛОНМАДИ» планирует в 2026 – 2028 годах инвестировать в создание производства полноповоротных гусеничных экскаваторов около 2 млрд рублей и создать около 100 новых рабочих мест. Проектная мощность предприятия составит 300 машин в год.

Второй проект в Киржачском округе предполагает создание завода по обработке камня, металла и дерева для изготовления изделий парковой архитектуры. Компания «НКД» планирует в 2026 – 2031 годах вложить в реализацию проекта порядка 120 млн рублей и создать 35 новых рабочих мест. Проектная мощность производства – 200 изделий в год.

В Селивановском муниципальном округе компания «ПРАЙМЭНЕРГОРУС» построит рыбоводную ферму по производству товарного осетра с технологией замкнутого водоснабжения. Инвестиции в период 2025 – 2030 годов составит около 800 млн рублей, с последующим созданием 27 новых рабочих мест. Проектная мощность – 71 тонна рыбы и 10 тонн деликатесной черной икры в год.

В Гусь-Хрустальном муниципальном округе компания «ИНЕСКО» намерена построить фабрику по производству расклинивающих материалов для гидроразрыва пласта. Общий объём инвестиций в проект в 2026 – 2029 годах составит более 700 млн рублей, будет создано 84 новых рабочих места. Проектная мощность производства – 368 тыс. тонн продукции в год.

Гусевский стекольный завод имени Дзержинского планирует сформировать производство синтетического кварцевого стекла и элементов для фотолитографии и гироскопии. В 2026 – 2028 годах в его создание будет инвестировано 200 млн рублей, создано 44 новых рабочих места. Проектная мощность – 8 тонн продукции в год.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

Также на площадке форума Губернатор Александр Авдеев, глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин и генеральный директор АО «Мстёрский ювелир» Жанна Перевалова заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на социально-экономическое развитие посёлка Мстёра.

А между Министерством сельского хозяйства Владимирской области и компанией «Владимирский трактор» было заключено соглашение, в котором определены условия сотрудничества, направленного на обеспечение организаций АПК региона современной техникой и развитие производства машин.

Заключенное между Министерством предпринимательства и туризма Владимирской области и Министерством туризма и промыслов Нижегородской области соглашение направлено на сотрудничество в целях укрепления межрегиональных отношений в сфере туризма, создания и обеспечения благоприятных условий для взаимного увеличения туристского потока.

