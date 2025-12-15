На площадке Владимирского инвестиционного конгресса было заключено 15 соглашений

Из заключенных на Владимирском инвестиционном форуме соглашений 11 являются инвестиционными, общая сумма которых составляет около 18 млрд рублей. Предполагается, что в результате их реализации в регионе будет создано порядка 900 рабочих мест.

Так, соглашение с компаниями «Пром-сервис» и ООО «Санвилл (рус)» предполагает создание производственного комплекса огнеупорных материалов в Судогодском округе. Вплоть до 2031 года планируется инвестировать 8 млрд рублей. Проектная мощность планируется на уровне 20 тысяч тонн огнеупорных материалов в год с созданием 150 рабочих мест.

«Мы шли к этому соглашению два года, вели переговоры с зарубежными партнёрами. Организовать производство огнеупоров в регионе – очень важно для дальнейшего развития стекольной отрасли – одной из опорных для нас», – подчеркнул Губернатор Александр Авдеев.

Также было подписано соглашение с консорциумом девелоперов «МАРМАКС» и «Брусника» по совместной комплексной застройке в Доброграде. Здесь будут возведены новые жилые кварталы при одновременном развитии инженерной, транспортной, общественно-деловой и социальной инфраструктуры.

Задача подписанного с Вольгинским заводом литьевых пластмасс состоит в создании индустриального парка «Покров». Планируется произвести в проект в 2025 – 2027 годах 500 млн рублей инвестиций с созданием в последующем 40 новых рабочих мест.

Также в Покрове еще одним соглашением предусматривается осуществить развитие производства импортозамещающих фармацевтических препаратов. Компания «Эллара» планирует в течение 2026 – 2029 годах увеличить мощности предприятия и расширить номенклатуру продукции. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей с созданием 200 новых рабочих мест. Мощность производства, согласно плана, вырастет до 350 млн ампул в год.

В промышленном технопарке «Столетов» компания «Бэст-мебель» намерена разместить производство корпусной мебели. Инвестор намерен в 2025 – 2029 годах вложить в проект около 1,5 млрд рублей и создать 60 новых рабочих мест.

Кроме того, в технопарке, согласно подписанного с индивидуальным предпринимателем Игорем Хведуком, планируется начать производство парфюмерии и косметики. Инвестиции в проект составят в 2025 – 2030 годах 700 млн рублей с созданием 85 новых рабочих мест. Проектная мощность производства планируется на уровне 7 млн диффузоров в год.

Компания «ОптимасмАрт» в техопарке "Столетов намерена организовать производство комплектующих для типографий. Инвестор вложит с 2025 по 2030 год ориентировочно 500 млн рублей, будет создано не менее 75 рабочих мест. Проектная мощность производства составит 25 тысяч кв. м печатных форм в год.

«Реализация новых проектов станет следующим шагом в развитии промтехнопарка «Столетов», подтверждая его востребованность у инвесторов», – подчеркнул Александр Авдеев.

В Киржачском муниципальном округе планируется создание двух производственных площадок. Компания «ЛОНМАДИ» планирует в 2026 – 2028 годах инвестировать в создание производства полноповоротных гусеничных экскаваторов около 2 млрд рублей и создать около 100 новых рабочих мест. Проектная мощность предприятия составит 300 машин в год.

Второй проект в Киржачском округе предполагает создание завода по обработке камня, металла и дерева для изготовления изделий парковой архитектуры. Компания «НКД» планирует в 2026 – 2031 годах вложить в реализацию проекта порядка 120 млн рублей и создать 35 новых рабочих мест. Проектная мощность производства – 200 изделий в год.

В Селивановском муниципальном округе компания «ПРАЙМЭНЕРГОРУС» построит рыбоводную ферму по производству товарного осетра с технологией замкнутого водоснабжения. Инвестиции в период 2025 – 2030 годов составит около 800 млн рублей, с последующим созданием 27 новых рабочих мест. Проектная мощность – 71 тонна рыбы и 10 тонн деликатесной черной икры в год.

В Гусь-Хрустальном муниципальном округе компания «ИНЕСКО» намерена построить фабрику по производству расклинивающих материалов для гидроразрыва пласта. Общий объём инвестиций в проект в 2026 – 2029 годах составит более 700 млн рублей, будет создано 84 новых рабочих места. Проектная мощность производства – 368 тыс. тонн продукции в год.

Гусевский стекольный завод имени Дзержинского планирует сформировать производство синтетического кварцевого стекла и элементов для фотолитографии и гироскопии. В 2026 – 2028 годах в его создание будет инвестировано 200 млн рублей, создано 44 новых рабочих места. Проектная мощность – 8 тонн продукции в год.

Также на площадке форума Губернатор Александр Авдеев, глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин и генеральный директор АО «Мстёрский ювелир» Жанна Перевалова заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на социально-экономическое развитие посёлка Мстёра.

А между Министерством сельского хозяйства Владимирской области и компанией «Владимирский трактор» было заключено соглашение, в котором определены условия сотрудничества, направленного на обеспечение организаций АПК региона современной техникой и развитие производства машин.

Заключенное между Министерством предпринимательства и туризма Владимирской области и Министерством туризма и промыслов Нижегородской области соглашение направлено на сотрудничество в целях укрепления межрегиональных отношений в сфере туризма, создания и обеспечения благоприятных условий для взаимного увеличения туристского потока.