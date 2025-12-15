Площадь разлива мазута в Пензенской области составила 1 тыс. кв. м

Ориентировочная площадь разлива мазута после схода с рельсов цистерн в Пензенской области составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает Росприроднадзор в Telegram-канале.

13 декабря на станции Чаис в Никольском районе произошел сход 22 железнодорожных цистерн с топочным мазутом. В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов на почву и возгорание локомотива.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, проведены исследования грунта и воды в населенном пункте вблизи места происшествия. В источниках питьевой воды следов нефтепродуктов не обнаружено, химический состав почвы также соответствует норме.

15 декабря движение пассажирских поездов через станцию Чаис, приостановленное из-за ЧП, возобновилось.