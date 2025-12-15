Wildberries купила сеть "Рив Гош"

Компания Wildberries&Russ купила парфюмерно-косметического ритейлера "Рив Гош". Сумма сделки не раскрывается.

"Ведущий российский ритейлер вошел в состав компании РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ). Все необходимые юридические параметры сделки согласованы и вступили в силу", - цитирует РБК представителя WB.

Маркетплейс полагает, что присоединение ритейлера позволит "развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории "Красота" для покупателей в регионах и странах присутствия".

В сентябре 2025 года появились слухи о возможной покупке маркетплейсом торговой сети. Компании тогда объявили о стратегическом партнерстве и подключении 252 магазинов "Рив Гош" к сервису самовывоза товаров Wildberries.