В Челябинске готовят дворы, автобусы и елочные базары к зимним праздникам

В Челябинске продолжаются работы по уборке дворов, контролю общественного транспорта и организации елочных базаров. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации города.

По данным администрации, к расчистке снега к зимним праздникам привлекли около 1600 дворников управляющих компаний. Основной упор сделали на проезды и подъезды к контейнерным площадкам, а также на своевременный вывоз снежных валов.

Также городские службы устранили сбои в работе отопления в автобусах, выявленные в период морозов. В ближайшие дни на маршрут № 64 выйдут два новых автобуса особо большого класса.

В администрации отметили, что уже начали свою работу официальные елочные базары. Торговля разрешена исключительно на согласованных площадках, информация о которых размещена на сайтах районных администраций. За нелегальными точками усилен контроль.