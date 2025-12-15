Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области идет по плану

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, где обсуждалось развитие здравоохранения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Проинформировал полпреда главы государства Артема Жогу о том, что реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения в Тюменской области идет по плану", - сообщил губернатор.

Сегодня в Тюмени открылся филиал поликлиники Областной больницы №19. Недавно начал работу филиал поликлиники в Тобольске. Завершено строительство поликлиники в поселке Богандинском Тюменского муниципального округа.

В уходящем году в муниципалитетах региона установлено 25 модульных конструкций: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и филиалы поликлиник. Капитально отремонтированы девять объектов здравоохранения. Завершается капремонт еще четырех.

Активно ведется работа, чтобы обеспечить медучреждения квалифицированными специалистами, особенно в сельских муниципалитетах. На 2026 год запланировано трудоустройство 37 врачей и 30 фельдшеров по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

"Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", в рамках которого мы модернизируем первичное звено здравоохранения, – один из самых важных для людей. Работа на благо жителей региона продолжается", - подчеркнул Моор.