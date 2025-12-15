"Русал" выиграл суд в российском арбитраже против австралийского концерна

Арбитражный суд Калининградской области вынес решение в пользу российского производителя алюминия "Русал" в споре с австралийской горно-металлургической компанией Rio Tinto.

Иск "Русала" был связан с исключением этой компании в 2022 году из числа участников австралийского глиноземного завода – в этом предприятии у "Русала" была доля в 20%, а у Rio Tinto – 80%, передает "Коммерсант".

На новостях о судебной победе акции "Русала" чуть приподнялись на Мосбирже, но аналитики говорят, что особого смысла событие не несет, поскольку и австралийский суд, и сама компания Rio Tinto в силу геополитических обстоятельств едва ли будут исполнять решение российского правосудия.