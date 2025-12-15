Омский губернатор Виталий Хоценко дал старт году Культурной столицы России-2026

В Омске на главной концертной площадке региона стартовала программа Культурной столицы России — 2026. Год назад Омск получил этот почетный статус, став третьим городом страны, удостоенным такого звания. В 2026 году регион подготовил насыщенную культурную программу, которая включит более тысячи мероприятий федерального и межрегионального масштаба.

Министр культуры России Ольга Любимова, депутат Госдумы и глава оргкомитета конкурса "Культурная столица года" Николай Новичков, а также заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко выступили перед участниками церемонии. Они подчеркнули важность Омска как одного из главных культурных центров Сибири и всей страны.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении подчеркнула, что Омск отличается насыщенной творческой жизнью и бережным отношением к культурному наследию, а статус Культурной столицы страны открывает новые возможности для развития региональных талантов.

"От всей души поздравляю Омск с вступлением в статус Культурной столицы России! Это важное событие для города с насыщенной творческой жизнью и бережным отношением к культурному наследию. Здесь проходят фестивали и форумы, которые неизменно привлекают внимание публики и подтверждают значимую роль Омска в культурном пространстве нашей страны. Одним из ярких событий следующего года станет церемония вручения национальной театральной премии “Золотая маска”. Статус Культурной столицы открывает новые возможности для сибирских талантов и расширяет горизонты для жителей и гостей региона", — отметила Министр культуры России Ольга Любимова.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, обращаясь к участникам мероприятия, отметил, что присвоение почетного статуса стало признанием вклада жителей региона в развитие культуры.

"Я горжусь тем, что живу в Омской области, знаком со многими из вас: наша культура, наши люди находятся на вершине культурного Олимпа. Жители региона и их таланты - это и есть главный аргумент, который сыграл решающую роль в том, что регион стал Культурной столицей страны. Сегодня Омск принимает этот статус. Поздравляю вас с этим замечательным событием! У нас будет очень много мероприятий федерального, международного. И могу сказать: все идет по плану. С годом Культурной столицы страны!" — поздравил омичей Виталий Хоценко.

В рамках открытия Года культурной столицы было отмечено значение ведущих учреждений и коллективов региона, включая Омский государственный академический театр драмы, Омский академический симфонический оркестр, Государственный академический Омский русский народный хор и музей имени М.А. Врубеля, а также крупных фестивалей и конкурсов, проводимых в Омске.

Завершилось торжественное мероприятие выступлениями юных талантов Омской области — лауреатов и победителей всероссийских и международных конкурсов, стипендиатов культурных проектов и обладателей Гран-при Кубка губернатора.

Знаковым моментом вечера стало продолжение интриги, заложенной год назад на презентации Омска в Москве: губернатор Виталий Хоценко вместе с дочерью Александрой вынес на сцену белый футляр для скрипки и объявил конкурс для жителей региона. Тот, кто сумеет угадать его содержимое, получит приз на торжественной церемонии передачи статуса Культурной столицы России в конце 2026 года.