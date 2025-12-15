Volkswagen впервые в своей истории закроет завод в ФРГ

Производитель автомобилей Volkswagen намерен остановить выпуск автомобилей на своем предприятии в Дрездене.

Это случится на фоне ухудшения финансовых показателей крупнейшего автопроизводителя Европы. Среди других причин – слабые продажи на китайском рынке, снижение спроса в Европе, а также американские тарифы, которые негативно сказались на реализации автомобилей в США.

Закрытие завода в Дрездене станет первым подобным случаем за 88 лет существования компании, приводят "Ведомости" данные FT.