Volkswagen впервые в своей истории закроет завод в ФРГ
Производитель автомобилей Volkswagen намерен остановить выпуск автомобилей на своем предприятии в Дрездене.
Это случится на фоне ухудшения финансовых показателей крупнейшего автопроизводителя Европы. Среди других причин – слабые продажи на китайском рынке, снижение спроса в Европе, а также американские тарифы, которые негативно сказались на реализации автомобилей в США.
Закрытие завода в Дрездене станет первым подобным случаем за 88 лет существования компании, приводят "Ведомости" данные FT.