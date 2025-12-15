Практика мобильных бригад В Томской области продолжается - обследовано более 80 пациентов из Стрежевого и Александровского

Практика выездных медицинских бригад в Томской области показывается высокую эффективность.

Накануне медики посетили Стрежевой, где оказали помощь 56 горожанам. А в селе Александровское (Александровский район) врачи провели прием 26 пациентов.

Выездные приемы медиков проводятся в рамках реализации проекта департамента здравоохранения Томской области по оказанию медицинской помощи пациентам, которые проживают в удаленных населенных пунктах региона.

Так, например, в самые северные муниципалитеты Томской области проводились выезды кардиолога, пульмонолога и уролога. Как отмечают в департаменте здравоохранения региона, к пульмонологу чаще всего приходили на прием пациенты с хронической абструктивной болезнью легких, астмой и интерстециальными поражениями легких. За два дня работы в муниципалитетах специалист провел прием 34 пациентов. 38 жителей отдаленных территорий обратились к врачу-урологу, еще 10 человек побывали на приеме у кардиолога.

«Мобильная бригада это всегда группа лучших специалистов. Благодаря таким выездам мы повышаем уровень и доступность медицинской помощи в отдаленных районах Томской области», — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

Стоит отметить, что томские медики продолжают и просветительскую деятельность, идет работа по повышению квалификации специалистов. Так, в рамках проекта «Школа кардиолога» главный внештатный врач-кардиолог департамента здравоохранения Томской области Алла Сваровская прочитала лекции по тромболизису для медработников.

Согласно графика, следующий выезд мобильной бригады состоится в начале 2026 года в Колпашево.

Всего с начала 2025 года мобильная бригада врачей из ТОКБ и Городской клинической больницы № 3 имени Б.И. Альперовича совершила выезды в Молчановский, Кривошеинский, Зырянский, Кожевниковский, Бакчарский, Парабельский, Каргасокский, Тегульдетский, Чаинский, Александровский районы и г. Стрежевой. Доктора - узкие специалисты провели обследования почти 700 пациентов - жителей региона.