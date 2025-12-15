"Победа" разрешила перевозить животных на соседнем кресле

"Победа" начала предлагать клиентам новую услугу – возможность перевозить питомца на соседнем кресле.

Животное должно находиться в переноске размерами не более 55х35х30см, вес переноски с питомцем не должен превышать 15 кг. Клиенту необходимо занять среднее место в блоке кресел, а переноску с питомцем разместить на место у иллюминатора.

Оформление услуги возможно только одновременно с покупкой билета для клиента. Стоимость перевозки животного на соседнем кресле – от 4 тыс. 999 руб., сообщает пресс-служба перевозчика.