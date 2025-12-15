На Южном Урале фельдшеру дали условный срок за выдачу 12 фиктивных больничных

В Челябинской области фельдшеру дали условный срок за выдачу 12 фиктивных больничных. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

39-летняя подсудимая, работая фельдшером территориального терапевтического участка поликлиники №1 городской больницы имени А.П. Силаева в Кыштыме, с августа 2021 года по сентябрь 2024 года оформила своему знакомому 12 фиктивных листов нетрудоспособности. За незаконные действия она получила взятку в размере 41 тыс. 400 рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере двукратной суммы взятки – 82 тыс. 800 рублей. Кроме того, полученные ею незаконным путем 42 тыс. 400 конфискованы в доход государства.