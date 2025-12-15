15 Декабря 2025
в россии
Здравоохранение Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Врачи Нижнего Тагила спасли курьера, проведя сложнейшую операцию

В Нижнем Тагиле врачи впервые провели комбинированное малоинвазивное вмешательство на брюшной полости, чтобы спасти жизнь местному курьеру. Подробнее об этой истории рассказала пресс-служба областного минздрава.

Накануне в городскую больницу №4 за помощью обратился 52-летний мужчина. По его словам, после многочасовой рубки дров он вдруг почувствовал нарастающую резкую боль в животе. Врачи выявили рецидив пупочной грыжи и три новообразования в паховой области. Оказалось, что пациент работает курьером, ежедневно проходит десятки километров с тяжелыми сумками, а по выходным работает в частном доме в деревне.

Специалисты отметили, что в состоянии, в котором пациент приехал к ним, не исключается ущемление грыжи и пережатие кишечника. Через два часа после такого начинаются необратимые процессы, угрожающие жизни. Вместо того, чтобы проводить четыре отдельных вмешательства и несколько раз госпитализировать уральца, врачи взялись за одну хирургическую 4-часовую сессию. Так они смогли не только спасти пациента, но и максимально сократить срок его пребывания в стационаре.

Помимо удаления грыж, врачи укрепили брюшную стенку сетчатыми эндопротезами — гибкими прочными конструкциями нового поколения, которые равномерно распределяют нагрузку.

Теги: Нижний Тагил, курьер, врач, операция


