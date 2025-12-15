В Челябинске продают раритетный суперкар AC Cobra

В Челябинске продают редкий автомобиль AC Cobra 1985 года выпуска с открытым кузовом. Объявление об этом размещено на популярном профильном автомобильном портале.

По данным портала, речь идет о Shelby Cobra – культовом гоночном суперкаре 1960-х годов, чьи модификации участвовали в "24 часах Ле-Мана" и других престижных гонках. Подобные родстеры продолжают выпускать и сегодня, но экземпляры 1980-х годов встречаются крайне редко.

Автомобиль, выставленный на продажу, оснащён мощным бензиновым двигателем Edelbrock объёмом 7 литров. Его реальная отдача превышает 500 лошадиных сил, хотя в ПТС указано 190 л. с. Привод — задний, коробка передач — механическая. Кузов выполнен из стеклопластика, что делает машину легче и динамичнее. По словам продавца, автомобиль прошёл масштабную реставрацию, получил множество новых деталей и аксессуаров и полностью готов к эксплуатации.

Цена автомобиля составляет 9 млн 999 тыс. 999 рублей. Машина официально поставлена на учет в России и может использоваться на обычных дорогах. Она подходит не только для поездок, но и для участия в выставках.