63% девятиклассников не пошли в старшую школу, а выбрали колледжи и техникумы

В 2025 году 63% выпускников девятых классов не стали продолжать обучение в школе, а пошли в колледжи и техникумы, таковы данные Минпросвещения по итогам приемной кампании в учреждениях среднего профессионального образования.

Всего в колледжи и техникумы было подано около 4 млн заявлений от абитуриентов, зачислено – 1,3 млн, передает "Коммерсант".

Сейчас всего в учреждениях СПО обучается 3,9 млн студентов. В Минпросвещения хвастаются: больше было только в 1970-х.

В России насчитывается 3,2 тыс. колледжей и техникумов, еще почти в 400 вузах есть собственные программы среднего профессионального образования.

Самыми популярными профессиями и специальностями стали: "Сестринское дело", "Информационные системы и программирование", "Лечебное дело", "Туризм и гостеприимство", "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)", "Преподавание в начальных классах", "Повар, кондитер".