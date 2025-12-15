15 Декабря 2025
Общество Свердловская область В России
Фото: Благотворительный фонд &amp;quot;Дети России&amp;quot;

В Екатеринбурге открыт прием заявок на Всероссийский форум "ArtНавигатор-2026"

В Екатеринбурге открыт прием заявочных работ на Всероссийский форум юных дарований "ArtНавигатор-2026" благотворительного фонда "Дети России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, мероприятие проводится в два этапа. Первый – конкурсный. Второй – образовательно-просветительский. Заявки принимаются с 11 декабря 2025 по 2 марта 2026 года в четырех номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика. Творческие работы предоставляются в электронном виде. Для картин – фото, для вокальных и хореографических номеров – записи выступлений. Для журналистских материалов тексты, либо ссылки на публикации.

Всероссийский форум юных дарований &quot;ArtНавигатор&quot;(2025)|Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

После того, как жюри выберет лучших конкурсантов, обладатели наивысших баллов рейтинга получат персональные приглашения на вторую часть форума – двухдневную серию очных мастер-классов с известными творческими деятелями России. Места победителей конкурсного этапа будут объявлены после двухдневной работы форума на торжественной церемонии закрытия и награждения.

Для юных журналистов и художников заданы две темы для творчества. "Симфония народов и традиций", посвященная Году единства народов России, объявленному президентом страны. "Код новой реальности" – предложение порассуждать о прогрессе и новейшем технологическом укладе.

Всероссийский форум юных дарований &quot;ArtНавигатор&quot;(2025)|Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

"Язык творчества универсальный, яркий. И наши участники владеют им прекрасно. Образы и смысли, которые выражают в танце, вокальных композициях, картинах и журналистских материалах, запоминаются и дарят самые светлые переживания. Финал форума "ArtНавигатор" – это разговор о доброте, милосердии, единстве, развитии. Яркие встречи с юными талантами со всей страны. Им есть что сказать!", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Всероссийский форум юных дарований &quot;ArtНавигатор&quot;(2025)|Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

Форум "ArtНавигатор-2025" собрал на загородной площадке уральской столицы более 200 участников 9-17 лет из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Курганской, Челябинской, Московской, Пензенской, Владимирской, Кировской областей, республик Башкортостан и Удмуртия, Пермского края и Санкт-Петербурга.

Для участия не требуется вступительного взноса или профессиональной подготовки. Положение, условия участия и требования к работам и форма подачи заявок опубликованы на сайте фонда "Дети России".

Теги: ArtНавигатор, заявки, работы, прием, форум, Екатеринбург


