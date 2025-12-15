Губернатор Прикамья Махонин сформировал новый состав краевого правительства

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о новом составе правительства. С 16 декабря оно начнет свою работу.



Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, первый зампред правительства Ольга Антипина, вице-премьеры Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров, Дмитрий Самойлов сохраняют свои посты. Заместители председателя правительства Прикамья Александр Борисов и Алексей Черников покидают свои должности.



В структуре правительства появятся новые должности. Заместителем председателя правительства по вопросам безопасности и информационного развития назначен Александр Щеглов. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации губернатора. В его ведении будет координация деятельности Министерства территориальной безопасности и Министерства связи и информационного развития.



Заместителем председателя правительства — министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии назначен Дмитрий Беланович. Он будет также курировать работу Министерства по туризму.



Заместителем председателя правительства — министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности назначена Лариса Ведерникова. В этот функциональный блок войдет Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.



В функциональный блок заместителя председателя правительства, курирующего вопросы, связанные с развитием образования, спорта и культуры в регионе, перейдет Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.