Губернатор Прикамья Махонин сформировал новый состав краевого правительства
Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о новом составе правительства. С 16 декабря оно начнет свою работу.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, первый зампред правительства Ольга Антипина, вице-премьеры Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров, Дмитрий Самойлов сохраняют свои посты. Заместители председателя правительства Прикамья Александр Борисов и Алексей Черников покидают свои должности.
В структуре правительства появятся новые должности. Заместителем председателя правительства по вопросам безопасности и информационного развития назначен Александр Щеглов. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации губернатора. В его ведении будет координация деятельности Министерства территориальной безопасности и Министерства связи и информационного развития.
Заместителем председателя правительства — министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии назначен Дмитрий Беланович. Он будет также курировать работу Министерства по туризму.
Заместителем председателя правительства — министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности назначена Лариса Ведерникова. В этот функциональный блок войдет Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия.
В функциональный блок заместителя председателя правительства, курирующего вопросы, связанные с развитием образования, спорта и культуры в регионе, перейдет Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа.
И.о. министра территориальной безопасности назначен Альберт Марданов. И.о. министра образования назначена Наталья Зверева, ранее занимавшая должность заместителя главы ведомства. Раиса Кассина станет советником губернатора. И.о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края назначена Марина Пашиева, ранее занимавшая должность статс-секретаря-заместителя министра.
Кроме того, принято решение расформировать Министерство территориального развития — его функции будут переданы в другие ведомства. До завершения ликвидационных мероприятий (до 1 апреля 2026 года) исполняющим обязанности министра назначен Иван Корякин — нынешний заместитель министра.
Остальные министры сохранили свои должности и полномочия.