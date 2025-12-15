Десяти россиянам вменили сотрудничество со спецслужбами Украины

В различных регионах России задержаны предполагаемые пособники спецслужб Украины.

В Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае 10 россиян задержаны по подозрению в поджогах служебных автомобилей сотрудников правоохранительных органов и незаконных вмешательствах в деятельность объектов энергетики и транспорта. Делали они это по заданиям спецслужб Украины.

Задержанные пояснили, что под воздействием телефонных мошенников оформили кредиты и перевели на так называемые "безопасные счета" от 300 тыс. до 1,6 млн руб. После этого с ними через telegram связались лже-сотрудники российских правоохранительных органов и склонили к диверсиям. Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на теракт", "Покушение на диверсию", "Теракт" и "Диверсия". Подозреваемым грозит до 20 лет колонии, сообщает центр общественных связей ФСБ.