Военкорам предлагают дать статус ветеранов

Военным корреспондентам предлагается дать статус ветеранов военной журналистики и предусмотреть меры социальной поддержки, включая компенсацию расходов на оплату жилья и внеочередное оказание медицинской помощи. Такой законопроект внесен сегодня в Госдуму депутатами ЛДПР.

Предлагается внести в закон о ветеранах новое понятие - ветеран военной журналистики. Это сотрудники редакции СМИ, неоднократно направлявшиеся для выполнения поручений редакции в особых условиях на территориях в период ведения боевых действий. Для них предусматривается ряд льгот, например компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, пенсионные льготы, использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в году и др.

Отмечается, что аналогичный законопроект ранее уже направлялся на заключение Правительства, но официальной позиции получено так и не было.

Ранее заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин заявил, что Минобороны РФ поддерживает такую идею.

Сейчас по закону сотрудникам СМИ, которые работают в горячих точках, установлена компенсация, которая выплачивается исключительно в случае причинения вреда здоровью за счет средств редакции. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечает, что пока государство не в полной мере признает заслуги военкоров. А выходит, что журналист, который годами выезжает на задания в районы боевых действий, в итоге оказывается без социальных гарантий, а семьи погибших военкоров - без поддержки. И это очень несправедливо.

