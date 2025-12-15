В Костромской области продолжается внедрение корпоративного демографического стандарта

Одно из важнейших направлений социальной политики в Костромской области губернатором Сергеем Ситниковым определена поддержка семей с детьми, прежде всего многодетных.

В данное время в регионе осуществляется внедрение корпоративного демографического стандарта. Это комплекс мер, которые в отношении своих сотрудников могут использовать частные организации для поддержки семей с детьми.

В частности, речь идет о создании условий для сотрудников по формированию гибкого графика, организации детских комнат. Также подразумевается материальная поддержка при рождении ребенка, при поступлении ребенка в первый класс, по оплате детских путевок, обеспечении жильем. Кроме того, в стандарте предполагаются внедрение программ здоровья, специальной поддержки беременных женщин и т.п. Комплекс мер поддержки имеет рекомендательный характер, может быть адаптирован к возможностям конкретной организации.

«Стандарт разработан в целях содействия реализации указов Президента России и является ориентиром для корпоративной политики в области социальной ответственности бизнеса и устойчивого развития регионов. Документ рассмотрен на областной трёхсторонней комиссии и рекомендован к внедрению на предприятиях. Он содержит лучшие практики поддержки семьи, повышает лояльность сотрудников, удерживает кадры, улучшает качество жизни людей, повышает рождаемость», - отметила директор департамента по труду и социальной защите населения Костромской области Екатерина Василькова.

Отметим, что на данный момент соглашение о внедрении стандарта с профильным ведомством подписали Костромской завод автокомпонентов и компания «Газпром газораспределение Кострома». Соглашение с Костромским авиапредприятием проходит процедуру подписания.

На Костромском заводе автокомпонентов, в частности, для семейных работников предусмотрена частичная компенсация оплаты летнего отдыха детей, для первоклашек выделяются «школьные наборы», оказывается помощь при рождении ребенка, вступлении в брак, выделяются путевки в санаторий для работников 55+. На предприятии действует корпоративная программа укрепления здоровья и программа наставничества.

В компании «Газпром газораспределение Кострома» действует система ежемесячных пособий по уходу за ребёнком, а также приемным семьям, осуществляется выплата при увольнении на пенсию, предусмотрена оплата обучения сотрудников. Ежегодно в организации проводятся профосмотры, диспансеризация, корпоративные мероприятия с участием семей сотрудников, разрабатывается корпоративная программа здоровья.

На Костромском авиапредприятии сотрудники получают материальную помощь при рождении ребенка, беременным сотрудницам частично компенсируется стоимость найма жилья, либо жилье предоставляется из корпоративного фонда. Действует ипотечная поддержка и программа страхования сотрудников. В планах - внедрение корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте.

Познакомится с рекомендациями стандарта можно на сайте ведомства.