СМИ: На мусульманском кладбище в Сиднее раскидали свиные головы

На мусульманском кладбище в Сиднее раскидали свиные головы после теракта на пляже Бондай, пишет Daily Mail.

В публикации отмечается, что это сделано "в качестве шокирующей мести".

Провокация произошла на фоне заявлений лидеров мусульманского сообщества Сиднея. Они отказались хоронить террористов, устроивших нападение, заявив, что не считают их настоящими приверженцами ислама.

14 декабря несколько неизвестных открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. Погибли 16 человек, в том числе один из нападавших. Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечала, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Полиция и власти штата рассматривают стрельбу на пляже как террористический акт. По данным Life, пара из Сочи покинула пляж Бонди в Сиднее незадолго до начала стрельбы.