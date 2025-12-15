С января до 17% подорожает алкоголь

Сразу пять крупных производителей алкоголя уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен из-за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки. И уже в январе спиртное подорожает до 17%.

С начала 2026 года акциз на алкоголь крепче 18% будет увеличен на 11,4%, пишет "Ъ", это приведет к увеличению розничных цен и временному снижению спроса на спиртное.

Алкогольная компания Novabev Group упоминает увеличение акцизов на тихие и игристые вина на 31% и 28% соответственно, а также повышение с января 2026 года НДС с 20% до 22%. Другие производители называют и другие причины: подорожание себестоимости производства, рост цен на укупорочные материалы, бутылки, прост расходов на транспортную и складскую логистику, энергоносители и т.п.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за девять месяцев 2025 года розничные продажи алкогольной продукции без учета пива упали на 10%. А потребление алкогольной продукции в России в ноябре продолжило снижаться и достигло минимумов, сопоставимых с показателями конца 1990-х, свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы. Правда, тогда значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, поэтому сравнение официальных данных не дает адекватного представления.

В недавно подписанной президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения до 2030 года говорится о сокращении потребления алкоголя до 7,8 литра на душу населения в год. Это лишь чуть ниже текущего уровня.