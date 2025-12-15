15 Декабря 2025
Обездолены из-за Долиной

Политика В бывшем СССР
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Кличко: Доверие к власти Зеленского подорвано

После коррупционного скандала вокруг Зеленского доверие к его власти подорвано как внутри Украины, так и за рубежом. Причем этот удар не только по самому Зеленскому, но и по Украине в целом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире немецкого телеканала ZDF.
Интересно, что журналистка канала Катрин Айгендорф поддержала Кличко и даже сравнила экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака с Григорием Распутиным, потому что Ермак сосредоточил в своих руках огромную власть.

"Это показывает, что Украина по-прежнему очень сильно пронизана коррупционными структурами во всех сферах. Зеленский расстался с Ермаком только сейчас потому, что было оказано мощное давление. И лишь под этим давлением он пошел на такой шаг. Это плохой знак для Зеленского", - сказала Айгендорф в разговоре с Кличко.

При этом, хотя Ермак формально отошел от дел, он по-прежнему продолжает оказывать большое влияние на внутриукраинскую политику, пишут украинские телеграм-каналы.

Что касается Кличко, то Европа вообще хотела бы видеть его президентом Украины, заявил накануне бывший аналитик португальской разведки Алешандри Геррейру. А вот у Британии свой кандидат - экс-главком ВСУ Валерий Залужный, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

Конфликт Кличко с Зеленским тянется много лет. Оба обвиняют друг друга: Кличко - Зеленского в авторитаризме и преследовании демократии, Зеленский - Кличко в плохом управлении городом. Еще в 2023 году, когда у ВСУ начались военные неудачи, Кличко сказал, что это и личная вина Зеленского, который к тому же обещает невыполнимое. Весной 2025 года Кличко допустил, что Киеву, возможно, придется пойти на частичные территориальные уступки ради мира. Но в ноябре призвал, напротив, снизить возраст мобилизации с 25 до 22 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сказал, что из-за выросшей политической неопределенности в связи с коррупционным скандалом в Киеве стало сложно делать прогнозы о будущем. Зеленский уже плохо контролирует ситуацию в стране, а на фоне переговоров о мирном урегулировании начали активно действовать "другие игроки".

