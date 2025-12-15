Суд аннулировал кредит, оформленный 9-летней девочкой на маму

9-летняя девочка оформила кредит на свою маму, когда взяла родительский телефон поиграть. На оформление кредита у ребенка ушло всего полтора часа. Когда жительница Кирова взяла смартфон обратно, то уже обнаружила смс о крупных переводах со своей карты и уведомление от банка об одобренном займе. Оказалось, дочь взяла кредит по подстрекательству неизвестных в игре Roblox, пишет Baza.

Вероятно, ситуация произошла еще до блокировки Roblox в России.

Девочка рассказала, что неизвестные пообещали ей бонусы за коды из смс. Она успела перевести мошенникам около 700 тыс. руб.

Мать девочки пыталась аннулировать кредит, но банк не пошел ей на встречу. Тогда она пошла в суд. Первая инстанция встала на сторону банка, но апелляция при пересмотре дела пришла к выводу, что женщина согласия на кредит фактически не давала и деньги не получила, а банк не приостановил подозрительные операции по переводу крупных сумм. В итоге кредитный договор признали недействительным.