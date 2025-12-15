В Лос-Анджелесе найдены убитыми известный режиссер и его жена

В Лос-Анджелесе в своем доме найдены мертвыми актер и режиссер Роб Райнер и его жена Мишель. По предварительным данным, супруги скончались от множественных ножевых ранений.

Тела погибших нашел один из их родственников, который приехал в дом Райнеров, передает CNN. Робу Райнеру было 78 лет, его супруге 67. Райнер много снимал в 80 и 90 годах. Самые известные его фильмы – "Принцесса-невеста" и "Несколько хороших парней".

По данным таблоида TMZ, работа следователей на месте преступления затруднена поджогом дома, который, вероятно, осуществил убийца. Также издание сообщает, что у следствия уже есть главный подозреваемый – это Ник Райнер, один из трех детей супругов. Райнер-младший употреблял наркотики и длительное время жил на улице, ему 32 года.