Атака БПЛА на Ростовскую область оставила часть жителей без воды

Массированной атаке БПЛА минувшей ночью подверглись Ростов-на-Дону и несколько районов Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

В Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома. Хозяин одной из машины начал самостоятельно тушить огонь, в результате получил ожог руки. Ему была оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. На улице Всесоюзная повреждения получила кровля частного дома.

В поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, в Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, в микрорайоне Каменска. В ряде строений частично повреждено остекление, сообщил губернатор.

Также, по его словам, из-за повреждения ЛЭП в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции. Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово.

По информации Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 130 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Каспийского моря. 8 БПЛА уничтожены над Ростовской областью.