Спецслужбы Украины вербуют российских подростков в чатах знакомств

В популярных чатах для знакомств украинские спецслужбы развернули кампанию по вербовке российских подростков.

Их схема действий выглядит следующим образом: под маской девушек, согласных на встречу, кураторы выманивают у школьников адреса ближайших торговых центров. После этого в чат приходит видео от мужчины в военной форме с "благодарностью" за содействие Вооруженным силам Украины.

Следом с подростком выходят на связь мнимые сотрудники ФСБ, которые сообщают о возбуждённом деле о госизмене и предлагают "загладить вину" выполнением секретных заданий.

По этому сценарию в ноябре в Москве были вовлечены двое школьников. Первый, 12 ноября, совершил поджог магазина "Военторг" и релейного шкафа на железной дороге, а также пытался поджечь кинотеатр в Одинцово. Второй был задержан 13 ноября при попытке поджога зала кинотеатра в ТЦ "Авиапарк". Оба нашли "знакомств" в одном чате, а инструкции получали от одного и того же лже-сотрудника ФСБ, сообщают "Известия".

Ранее восьмиклассник пытался поджечь управу района Внуково и вынести один миллион рублей из семейного сейфа в Москве. На преступление его уговорили украинские мошенники.