Руководить обороной в период военного положения будут главы регионов и муниципалитетов

Министерство обороны России предложило закрепить на федеральном уровне норму о создании единых штабов обороны в регионах и муниципальных образованиях, где введено военное положение.

Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки, разработанные с учетом опыта новых регионов, выводят из закона институт штабов территориальной обороны и возлагают руководство едиными штабами на глав соответствующих территорий — губернаторов или мэров.

Цель — устранить дублирование функций и повысить эффективность координации между ведомствами. Штабы, возглавляемые главами регионов и местных администраций, получат полномочия по координации всех мер, сбору информации и контролю за мобилизацией.

Соответственно, из закона будет исключена статья о прежних штабах территориальной обороны — их функции перейдут к новым структурам. Это создаст централизованную вертикаль управления для ускорения решений в кризисных условиях, сообщает "Коммерсант".