Премьер Финляндии: Планируется обсуждение укрепления обороны для защиты от России

Страны Европейского союза у границ России договорятся об усилении общей обороны.

Как заявил глава правительства Финляндии Петтери Орпо, на этой неделе группа восточноевропейских членов Евросоюза приступит к выработке конкретных мер по защите блока от "восточного соседа". Саммит в Хельсинки 16 декабря соберет лидеров Финляндии, Швеции, Польши, стран Балтии, Румынии и Болгарии. Цель — согласовать сотрудничество в сфере обороны и выработать единую позицию для обращения к Брюсселю за финансированием.

Орпо назвал РФ долгосрочной угрозой, давление которой наиболее сильно на востоке Европы. Средства планируется направить на усиление ПВО, пограничной безопасности, борьбу с дронами и развитие сухопутных войск, сообщает Bloomberg.

Ранее стало известно, что ЕС готов ввести против РФ не менее трех пакетов санкций в 2026 году.