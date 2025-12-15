Цифровая прожарка: «Ростелеком» в Свердловской области запускает единую платформу управления ресторанным бизнесом

«Ростелеком» представляет на рынке Свердловской области облачную платформу «Цифровой ресторан» для комплексного управления заведениями общественного питания. Решение объединяет ключевые операционные и клиентские сервисы с аналитическими инструментами, что позволяет повысить эффективность бизнеса любого масштаба – от небольших кафе до сетевых ресторанов.

Внедрение платформы особенно актуально для региона. По данным аналитиков, Свердловская область входит в топ-10 по объему расходов клиентов заведений общественного питания. В среднем уральцы готовы потратить за один визит около 9,4 тыс. рублей, что уступает лишь Санкт-Петербургу (13 тыс. рублей) и Москве (16 тыс. рублей).

Платформа интегрирует все необходимые функции в единый интерфейс. Это включает создание сайта и мобильного приложения, организацию системы бронирования столиков, настройку доставки и электронного меню с онлайн-заказом по QR-коду, а также внедрение программы лояльности. Особый акцент сделан на аналитике и удобстве платежей: система помогает владельцам принимать решения на основе данных о спросе и поведении гостей, а также поддерживает моментальные платежи и возможность оставлять чаевые через приложение. Ключевое преимущество — прямое взаимодействие с гостями и формирование клиентской базы. Анализируя заказы и отзывы, рестораны могут создавать персонализированные предложения, что укрепляет лояльность и повышает уровень сервиса.



Степан Суслов, директор кофейни комментирует: «Для малого и среднего бизнеса доступ к современным технологиям зачастую ограничен из-за высоких затрат на разработку. Платформа “Цифровой ресторан” решает эту проблему, предоставляя готовое и адаптируемое решение. Это возможность повысить операционную эффективность и сосредоточиться на качестве продукции и удовлетворенности клиентов».



Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» отмечает: «Современная индустрия гостеприимства требует глубокой интеграции технологий, анализа данных и индивидуального подхода. Мы создали экосистему, которая помогает рестораторам не только решать текущие задачи, но и формировать новые тренды сервиса. Передав нам технологическую часть, владельцы заведений могут полностью сконцентрироваться на создании уникального клиентского опыта, что и является главным конкурентным преимуществом».