На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. После окончания осмотра места происшествия будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Саратове в квартире дома на улице Ладожской произошел хлопок бытового газа. С ожогами в больницу госпитализирован мужчина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.



