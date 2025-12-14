Военнослужащие РФ освободили Варваровку

Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.

Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.