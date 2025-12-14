Для России принципиальны вопросы устранения первопричин конфликта на Украине

Для России принципиальны вопросы устранения первопричин конфликта на Украине, среди которых гарантии невступления Киева в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, сообщают РИА Новости со ссылкой на сенатора от ДНР Наталью Никонорову.

"Принципиальными остаются вопросы устранения первопричин возникшего конфликта, гарантии невступления Украины в НАТО, необходимость ее денацификации и демилитаризации, неукоснительное соблюдение общепризнанных прав человека, например, на свободное использование родного языка и свободу вероисповедания", - сказала Никонорова.

Сенатор также добавила, что и Донбасс, и Новороссия являются историческими российскими регионами и также являются неотъемлемой частью России, что закреплено в Конституции.

"И чем больше Зеленский упирается, невзирая на все более настоятельные требования своих европейских и американских партнеров, тем хуже для него самого и для рядовых украинцев, которых используют в качестве "пушечного мяса". Поскольку эти земли в любом случае будут возвращены или дипломатическим, или военным путем", - добавила зампред международного комитета Совфеда.