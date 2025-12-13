У Росгвардии "увели" 39,4 млн по военному госконтракту

У Росгвардии украли 39,6 млн руб. Деньги предназначались на строительство по госконтракту инженерной инфраструктуры и парково-складской зоны военного городка войсковой части.

Речь идёт, по версии следствия, о том, что руководители строительной компании ООО "Виту проект" (гендиректор Сергей Архипов и его заместитель Александр Захариков) и неизвестные сотрудники ФГКУ "4 центр заказчика-застройщика Росгвардии" похитили указанные деньги во время выполнения гособоронзаказа.

Строительная компания без объяснения причины не выполняла в дальнейшем работы по госконтракту. В результате этого Росгвардия в одностороннем порядке расторгла договор. Возбуждено дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", сообщили ТАСС в правоохранительных органах.