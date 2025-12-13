Скоро свадьба. Свердловская полиция вручила Алине и Владу из Казахстана российские паспорта

В музейном комплексе ГУ МВД по Свердловской области прошл торжественная церемония вручения паспортов новым гражданам России.

В этот раз событие было приурочено ко Дню конституции, который широко отмечался 12 декабря. По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, в данном случае "изюминкой" стало то, что долгожданные "красные корочки" получили двое уроженцев республики Казахстан – Алина и Владислав из Костаная.

"Молодые люди ранее учились в Уральском государственном аграрном университете, где и подружились. В настоящий момент они там же и работают. В скором времени пара планирует создать семью. Влад после получения главного документа, находясь в хорошем настроении, поделился секретом, сообщив, что уже сделал своей любимой предложение. На церемонии вручения паспорта, как и положено новым гражданам России, они зачитали слова клятвы. Кроме того, отмечу, что в рамках государственной программы от 2006 г. по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников на Среднем Урале представители ОВД помогли получить гражданство и соответственно паспорт РФ только в 2025 г. 816 гражданам", - рассказал полковник Горелых.

По его сведениям, с радостью влюблённых поздравила лично глава Управления по вопросам миграции ГУ МВД области Мария Якушева. Памятное мероприятие закончилось интересной экскурсией по экспозиции музея свердловского гарнизона полиции, которую для счастливой молодой пары влюблённых с удовольствием провёл ветеран МВД и лучший экскурсовод Сергей Зверев.