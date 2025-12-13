В Саратове из-за атаки беспилотника погибли двое

В Саратове погибли двое горожан. Это случилось в результате атаки беспилотника.

"Пострадали несколько квартир в жилом доме. Два человека погибли. Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка", - написал в своём telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В случае ущерба имуществу жителям полагается материальная помощь, уточнил глава региона.

"В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было. Администрация города в оперативном режиме произведет замену", - написал Бусаргин.