13 Декабря 2025
Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Стратегия развития Костромской области будет основана на предложениях экспертов Ипатьевского клуба и жителей региона

"На протяжении этого года в рамках Ипатьевского клуба мы провели широчайшие обсуждения стратегии развития муниципалитетов и региона, и поэтому я прошу сегодня в своих докладах учитывать ту огромную работу, которая была проведена людьми. Напомню, десятки тысяч людей приняли участие в этой деятельности. Без сомнения, все эти люди и те эксперты, которые были задействованы, ждут реализации этих идей", - обратился к участникам мероприятия на площадке "Ипатьевского клуба" губернатор Костромской области Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Всего в рамках проекта уже прошло 30 отраслевых и территориальных обсуждений, в которых приняли участие более 2 200 жителей Костромской области. Инициативы и предложения аккумулировали также через онлайн платформу стратегия44.рф и путем анкетирования. Более 40 000 анкет с предложениями было собрано организаторами.

Эксперты Ипатьевского клуба совместно с ведущими политологами и социологами страны проанализировали и обсудили предложенные инициативы.

Результатом стали разработанные предложения, в которых изложены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, открытию новых производств, строительству детских площадок, открытию многофункциональных центров для семей с детьми и пожилых граждан. Этот документ лег в основу стратегии.

Предложения сформированы в несколько групп. Стратегические - те, которые требуют комплексной экспертной оценки. Среднесрочные, которые могут быть реализованы при условии синхронизации с возможностями бюджета. И краткосрочные, то есть, те, что могут быть реализовывать "здесь и сейчас" на уровне в первую очередь муниципальных образований.

"В каждом муниципальном районе и округе проходили стратегические сессии, где мы вместе с нашими жителями обсуждали дальнейшие планы. В частности, в Парфеньевском округе строится достаточно большое количество спортивных площадок. И основная цель, конечно, чтобы они были использованы нашими жителями, не только детьми. Граждане приходят к нам с предложениями провести те или иные мероприятия, то есть использовать непосредственно учреждения уже, допустим, в нерабочее время. Повышается инициативность людей», - рассказал глава Парфеньевского округа Надежда Соколова.

В конечном итоге главная цель всей кропотливой работы - повышение благосостояния и качества жизни людей. Стратегическими приоритетами обозначены пять направлений: сохранение численности населения, повышение качества и доступности социальных услуг, развитие экономики, сбалансированное территориальное и инфраструктурное развитие, совершенствование системы управления.

(2025)|Фото: adm44.ru

На состоявшейся накануне в Костроме коллегии прошло обсуждение главных подходов: эффективность использования средств, поиск нестандартных решений для снижения стоимости проектов, использование успешных моделей.

"Состоялся такой честный, правильный разговор. Было сказано - прежде чем приступить к проекту, давайте оценим, поймем, что нам нужны не воздушные замки, а реальный проект. Простой хороший пример, у нас сегодня ФОКи и ФАПы строятся из местных материалов. Помните, сначала были металлические, сегодня это доска, произведенная в Костромской области. Они даже более органично смотрятся в том же Сусанинском районе других муниципалитетах", - прокомментировал депутат Костромской областной Думы Олег Скобелкин.

"Говорили о здравоохранении, строители поднимали вопросы, дорожники. Вносили предложения, как можно улучшить то, чем они занимаются. По моему опыту могу сказать, что те предложения, которые ранее прозвучали в адрес областной власти, Сергея Константиновича Ситникова, не просто нашли поддержку, они уже реализованы и хорошо работают. А сегодняшняя коллегия нам ставит дальнейшие перспективы", - считает областной депутат, главный онколог региона Владимир Унгурян.

«Сегодняшняя встреча, очень глубокая, с большим количеством экспертов, представителей законодательной, исполнительной власти, органов правопорядка, бизнеса, общественников дала, как минимум, десяток очень полезных идей, которые в ближайшее время будут конкретизированы, получат развитие и, по сути, развивают проект стратегии», - отметил генеральный директор ЗАО «Костромской завод автокомпонентов» Сергей Калашник.

Представленная стратегия пройдет доработку в рамках специально созданной рабочей группы. Утвердить документ планируется до середины следующего года.

Теги: сергей ситников, ипатьевский клуб, стратегия развития костромской области, качество жизни


