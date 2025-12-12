19 единиц высокопроходимой техники передали костромичи бойцам на СВО

Накануне военнослужащим 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка передали ещё 19 единиц техники – автомобили УАЗ, квадроциклы и экспериментальные образцы багги, которые разработаны специально для передовой конструкторами Санкт-Петербуржской группы компаний «Моментум».

Отметим, Костромская область с первых дней СВО поддерживает тесное взаимодействие с подшефными полками, в которых несут службу жители региона. Идет постоянная помощь в обеспечении военнослужащих дополнительным оборудованием и снаряжением.

Губернатор Сергей Ситников находится на постоянной связи с командованием подразделений, регулярно сам выезжает в зону проведения специальной операции, а формирование грузов для бойцов идет на основании заявок командиров. Костромской благотворительный фонд «Гордимся тобой» является активным участником этой важной работы.

Переданная накануне военнослужащим техника благодаря специальной конструкции развивает скорость до 95 км в час, при этом имеет уникальные характеристики по проходимости. За счет маневренности обеспечит бойцам возможность быстро добираться до отдаленных участков, несмотря на бездорожье. А значит оперативно доставить боеприпасы, провести эвакуацию раненых.

«В этой партии экспериментальные образцы проходимых и маневренных багги. Ждем отзывов о том, насколько техника будет эффективна на линии боевого соприкосновения. Надеемся, что она поможет эффективно выполнить боевые задачи, а главное, сбережет жизни наших солдат и офицеров. Всем вам Победы! Ребятам низкий поклон», - обратился Сергей Ситников к военнослужащим в ходе передачи техники.

«Эти машины проектировались с нуля, именно под конкретные задачи поддержки тактического преимущества на поле боя для десантных подразделений, штурмовых подразделений и спецподразделений, а также обеспечения логистики первой линии» - отметил генеральный директор, генеральной конструктор группы компаний «Моментум» Аркадий Хныкин.

Губернатор Костромской области также поблагодарил заместителя председателя Совета Федерации, сенатора от региона Николая Журавлева и фонд «Гордимся тобой» за помощь в организации закупки техники для бойцов.

Всего с сентября 2022 года администрация Костромской области совместно с фондом «Гордимся тобой» передали костромским десантным полкам более 350 единиц авто- и мототранспорта, более 700 печей «Шмель», свыше 40 тысяч единиц комплектов одежды и обуви, свыше 3 тысяч квадрокоптеров разного типа.