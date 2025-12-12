13 Декабря 2025
Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

19 единиц высокопроходимой техники передали костромичи бойцам на СВО

Накануне военнослужащим 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка передали ещё 19 единиц техники – автомобили УАЗ, квадроциклы и экспериментальные образцы багги, которые разработаны специально для передовой конструкторами Санкт-Петербуржской группы компаний «Моментум».

Отметим, Костромская область с первых дней СВО поддерживает тесное взаимодействие с подшефными полками, в которых несут службу жители региона. Идет постоянная помощь в обеспечении военнослужащих дополнительным оборудованием и снаряжением.

(2025)|Фото: adm44.ru

Губернатор Сергей Ситников находится на постоянной связи с командованием подразделений, регулярно сам выезжает в зону проведения специальной операции, а формирование грузов для бойцов идет на основании заявок командиров. Костромской благотворительный фонд «Гордимся тобой» является активным участником этой важной работы.

(2025)|Фото: adm44.ru

Переданная накануне военнослужащим техника благодаря специальной конструкции развивает скорость до 95 км в час, при этом имеет уникальные характеристики по проходимости. За счет маневренности обеспечит бойцам возможность быстро добираться до отдаленных участков, несмотря на бездорожье. А значит оперативно доставить боеприпасы, провести эвакуацию раненых.

(2025)|Фото: https://www.nakanune.ru/preview/14248dd62e93a5b1/

«В этой партии экспериментальные образцы проходимых и маневренных багги. Ждем отзывов о том, насколько техника будет эффективна на линии боевого соприкосновения. Надеемся, что она поможет эффективно выполнить боевые задачи, а главное, сбережет жизни наших солдат и офицеров. Всем вам Победы! Ребятам низкий поклон», - обратился Сергей Ситников к военнослужащим в ходе передачи техники.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Эти машины проектировались с нуля, именно под конкретные задачи поддержки тактического преимущества на поле боя для десантных подразделений, штурмовых подразделений и спецподразделений, а также обеспечения логистики первой линии» - отметил генеральный директор, генеральной конструктор группы компаний «Моментум» Аркадий Хныкин.

Губернатор Костромской области также поблагодарил заместителя председателя Совета Федерации, сенатора от региона Николая Журавлева и фонд «Гордимся тобой» за помощь в организации закупки техники для бойцов.

Всего с сентября 2022 года администрация Костромской области совместно с фондом «Гордимся тобой» передали костромским десантным полкам более 350 единиц авто- и мототранспорта, более 700 печей «Шмель», свыше 40 тысяч единиц комплектов одежды и обуви, свыше 3 тысяч квадрокоптеров разного типа.

Теги: сергей ситников, техника для бойцов, фонд гордимся тобой, военнослужащие


