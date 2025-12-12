Путин пригласил президента Ирака посетить Россию

Президент России Владимир Путин пригласил президента Ирака Абдула Латифа Рашида посетить Россию. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Рашид провели встречу в Ашхабаде после участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Президент Ирака заявил о желании нанести визит в РФ, взяв "в качестве сопровождающей делегации большое количество министров и других представителей иракского общества".

"У Вас есть приглашение в Россию, мы всегда будем рады Вас видеть в любое удобное для вас время, по линии МИДа согласуем", - заявил Путин.

Также Путин заявил, что Россия выступает за территориальную целостность Ирака, поддерживает усилия властей страны по стабилизации ситуации.

"Можете не сомневаться, позиция носит принципиальный характер", - заверил Путин президента Ирака.

Стороны обсуждали имеющиеся между Москвой и Тегераном договоренности, а также шаги по их реализации.