Валерий Горелых: Искали нелегалов. Свердловская полиция "зачистила" рынок "Таганский ряд"

12 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

Валерий Горелых: Искали нелегалов. Свердловская полиция "зачистила" рынок "Таганский ряд"

Свердловская полиция продолжает мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами. 12 декабря очередной плановый рейд прошел в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Тщательной проверке подвергся рыночный комплекс "Таганский ряд" и прилегающая к нему территория. Об этом Накануне.RU проинформировал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в профилактической акции были задействованы силы подразделения по вопросам миграции, центра по противодействию экстремизму, районной прокуратуры и военкомата. Силовую поддержку оказывали бойцы ОМОН Росгвардии.

Рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"Через "сито" правоохранительных органов прошли свыше 400 гостей мужского и женского пола из бывших союзных республик. Как, увы, часто и бывает, документы в порядке оказались далеко не у всех. Часть подвергшихся проверке торговых работников и посетителей при виде людей в российской форме сразу отчего-то стала, как ни странно, демонстрировать, что не понимает русский язык. Те, кто пошустрее и помоложе, тщетно пытались спешно ретироваться. 22 выявленных нарушителя вежливо проводили в микроавтобус и доставили для дальнейшего разбирательства в местный отдел полиции с целью дальнейшего выдворения в те края, откуда они прибыли, причём с запретом возвращения в Россию на ближайшую пятилетку", - отметил полковник Горелых.

Рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Подобные профилактические рейды оказывают существенную роль в стабилизации оперативной обстановки, как на территории столицы Среднего Урала, так и в Свердловской области в целом.

Рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"Всего за 11 месяцев 2025 года в Свердловской области в отношении нарушителей миграционного законодательства органами внутренних дел составлено 11.725 административных протоколов. К ответственности привлечено 184 юридических лица и наложено административных штрафов на сумму 126 миллионов рублей. 1 867 человек, нелегально обосновавшихся в регионе, в принудительном порядке вынуждены были покинуть уральскую землю. Такие внезапные оперативные проверки свердловская полиция продолжит и в дальнейшем. Результаты работы в этой сфере находятся на личном контроле главы гарнизона генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова ", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: мигранты, рейд, полицейские


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети