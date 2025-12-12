Валерий Горелых: Искали нелегалов. Свердловская полиция "зачистила" рынок "Таганский ряд"

Свердловская полиция продолжает мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами. 12 декабря очередной плановый рейд прошел в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Тщательной проверке подвергся рыночный комплекс "Таганский ряд" и прилегающая к нему территория. Об этом Накануне.RU проинформировал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, в профилактической акции были задействованы силы подразделения по вопросам миграции, центра по противодействию экстремизму, районной прокуратуры и военкомата. Силовую поддержку оказывали бойцы ОМОН Росгвардии.

"Через "сито" правоохранительных органов прошли свыше 400 гостей мужского и женского пола из бывших союзных республик. Как, увы, часто и бывает, документы в порядке оказались далеко не у всех. Часть подвергшихся проверке торговых работников и посетителей при виде людей в российской форме сразу отчего-то стала, как ни странно, демонстрировать, что не понимает русский язык. Те, кто пошустрее и помоложе, тщетно пытались спешно ретироваться. 22 выявленных нарушителя вежливо проводили в микроавтобус и доставили для дальнейшего разбирательства в местный отдел полиции с целью дальнейшего выдворения в те края, откуда они прибыли, причём с запретом возвращения в Россию на ближайшую пятилетку", - отметил полковник Горелых.

Подобные профилактические рейды оказывают существенную роль в стабилизации оперативной обстановки, как на территории столицы Среднего Урала, так и в Свердловской области в целом.

"Всего за 11 месяцев 2025 года в Свердловской области в отношении нарушителей миграционного законодательства органами внутренних дел составлено 11.725 административных протоколов. К ответственности привлечено 184 юридических лица и наложено административных штрафов на сумму 126 миллионов рублей. 1 867 человек, нелегально обосновавшихся в регионе, в принудительном порядке вынуждены были покинуть уральскую землю. Такие внезапные оперативные проверки свердловская полиция продолжит и в дальнейшем. Результаты работы в этой сфере находятся на личном контроле главы гарнизона генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова ", - резюмировал Валерий Горелых.